Knapp 50 VdKler hatten diese Reise gebucht und starteten am frühen Montag mit dem Zimmermann Reisebus. Herbert, der Fahrer chauffierte die gut gelaunte Reisegruppe sicher nach Niederösterreich ins Post-Hotel im Ort Kirchschlag. Nach einer angemessenen Ruhepause gab es ein leckeres Abendessen und danach war die Anstrengung einer so weiten Reise verkraftet. Dennoch gingen wir zeitig auf die Zimmer.

Am nächsten Tag begleitete uns Reiseführer Fritz durch die Altstadt von Eisenstadt, die burgenländische Hauptstadt. Schloss Esterházy, Haidn-Haus und Heurige sind unbedingt erlebenswert sowie Pulverturm (Dombastei) und Pongratzhaus, die durch ein EU Projekt ein historisches Kleinod sind, das mitten im Stadtzentrum liegt, und wieder für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Danach ging die Fahrt durch typische Dörfer, die mit Winkelhöfen, Streckhöfen, Hakenhöfen oder Zwerchhöfen immer öfter die alte Baukunst und Wohnkultur erhalten wollen. Am Neusiedler See angekommen unternahmen wir eine Schifffahrt bis zum Hafen Illmitz, wo bereits Pferdekutschen auf uns warteten. Mit diesen durchfuhren wir den Nationalpark Illmitz naturschonend und kehrten anschließend in eine Besenwirtschaft ein. Speckbrot und ein feuriger Rotwein sorgten für beste Laune bei der VdK Reisegruppe aus dem Ortsverein Marktbreit.

Reiseführerin Lydia begleitete uns am dritten Tag. Wien stand auf unserem Programm. In der Bundeshauptstadt Österreichs angekommen, konnte jeder zunächst auf eigene Faust das Schloss Schönbrunn, die Sommerresidenz des Kaisers und den dazugehörigen Schlosspark erkunden. Anschließend ging es mit unserer sehr kompetenten Reiseführerin zu einer ausgedehnten Stadtrundfahrt und -rundgang. Hierbei wurden die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, wie der Stephansdom, Schloss Belvedere, das Hundertwasser-Haus, der Prater usw. besichtigt.

Tag vier: Über die Burgenländische Rotweinstraße mit einem Stopp am Geburtshaus des Komponisten Franz Liszt fuhren wir zu einem Weingut mit Rotweinprobe. Unser Fritz erzählte mit seinem großen Wissen über Rotweinanbau, den Ausbau der Weine und das Leben der Leute am Land. Leicht beschwipst kamen wir am Abend wieder am Hotel an.

Tag fünf gehörte der Heimreise. Danke an unseren wunderbaren Reiseleiter Helmut, der wie immer alles bestens organisierte und uns eine schöne Reise ermöglichte, die mit vielen neuen Eindrücken noch lange anhält. Wir freuen uns auf die nächste Sommerreise 2023 mit dem Sozialverband VdK OV Marktbreit.

Von: Vorsitzender Helmut Schleyer, VdK Ortsverband Marktbreit