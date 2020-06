Sommerprogramm der Vhs Volkach mit Schattenboxen und Waldbaden

Der coronabedingte Lockdown bedeutete das vorzeitige Ende des Präsenzunterrichts an der Vhs Volkach. Vor kurzem konnte sie wieder ihren Betrieb aufnehmen. Als Ausgleich für die abgesagten Kurse und Veranstaltungen hat das Vhs-Team ein Sommerprogramm mit Kursen im Freien, in den Vhs-Räumen oder im Internet für Juli und August erarbeitet.

Darüber informiert die Vhs in einer Pressemitteilung. Leiterin Susanne Holst-Steppat betont, dass dafür ein spezielles Hygienekonzept entwickelt wurde. Das Programm enthalte unter anderem Schattenboxen auf dem Freibadgelände und Waldbaden im Morgenlicht.

Programm für Juli

Taiji-Schnupperkurs: Schattenboxen, ab Dienstag, 2. Juli, von 19 bis 20 Uhr, viermal, auf dem Freibadgelände in Volkach.

Lektüre in Spanisch, Niveau A1, ab Dienstag, 2. Juli, von 19 bis 20.30 Uhr, achtmal, in der Vhs Volkach.

"Bewegen statt schonen - ganzheitlich und effektiv", ab Montag, 6. Juli, von 19 bis 20 Uhr, sowie ab Dienstag, 7. Juli, von 17.45 bis 18.45 Uhr, sechsmal, in der Turnhalle der Mädchenrealschule.

"Lehmarchitektur heute – ein traditioneller Wertstoff für die Zukunft", am Dienstag, 7. Juli, von 19 bis 20.30 Uhr, Link zum Internet-Vortrag wird nach Anmeldung zugeschickt.

"Mehr Sicherheit mit dem E-Bike, Teil 2", am Sonntag, 12. Juli, von 10 bis 13 Uhr, auf dem Parkplatz an der Mainschleifenhalle in Volkach.

"Challenges for the United States in the 21st Century" (auf Englisch), am Dienstag, 14. Juli, von 19 bis 20 Uhr, Link zum Internet-Vortrag wird nach Anmeldung zugeschickt.

Waldbaden (Shinrin Yoku), am Samstag, 25. Juli, von 10 bis 12 Uhr, Treffpunkt am Parkplatz beim FC Schallfeld in Schallfeld.

Programm für August

Taiji-Schnupperkurs: Schattenboxen, ab Donnerstag, 6. August, von 9 bis 10 Uhr, viermal, auf dem Freibadgelände in Volkach.

"Full Body – Kraft- und Faszienworkout", ab Donnerstag, 6. August, von 19 bis 20 Uhr, fünfmal, auf den Schulsportanlagen der Verbandschule in Volkach.

Waldbaden (Shinrin Yoku), am Samstag, 8. August, von 9 bis 11 Uhr, Treffpunkt am DJK-Sportplatz in Rimbach.

"Excel für Einsteiger", Techniktest am Montag, 10. August, von 20 bis 21 Uhr, Kurs am Dienstag, 11. August, und Mittwoch, 12. August, von 19 bis 22 Uhr, zweimal, Videokonferenz per Teamviewer.

Waldbaden (Shinrin Yoku), am Freitag, 21. August, von 17.30 bis 19.30 Uhr, auf dem Parkplatz am Trimm-dich-Pfad in Volkach.

Anmeldungen und weitere Informationen zu den Kursen im Internet unter www.vhs-vo-geo.de oder in der Vhs-Geschäftsstelle unter Tel.: (09381) 40128.