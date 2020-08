Sommerliche Randnotizen: Wenn Manuel Neuer am Strand auftaucht

Ende August zeigt Franken seine wahre Größe. In den meisten Bundesländern sind die Ferien längst zu Ende – die Ostsee befindet sich fest in fränkischer Hand. Auf den Parkplätzen hinter den Dünen reihen sich KT-Kennzeichen einträchtig an KG und SW. In diesem Sommer ist allerdings etwas anders: So ziemlich aus jedem Auto klettert ein kleiner Manuel Neuer. Der Champions-League-Sieg der Münchner Bayern wirkt bis ans Meer.

Deshalb schalten wir auch schnell um ins Strand-Stadion. Dort tummeln sich mehr Manuel Neuers als Sandkörner. Weshalb eine klare Ansage her muss, wer denn nun der wahre Chef ist: "Ich bin Manuel Neuer - und Du der Torwart von Paris!" Zudem gilt das ungeschriebene Strand-Gesetz: Egal wie neu du bist – Manuel ist Neuer.

Ein Tor gegen Neuer ist undenkbar

Nachdem geklärt ist, wer der Teufelskerl ist, fängt die Lehrstunde an: "So macht ein Torwart das!" Die wichtigste Lektion für die Mitspieler: Ein Tor gegen Manuel Neuer ist undenkbar. Erlaubt ist maximal ein Lattentreffer pro Tag. Der Gegner hat keine Chance und bekommt gesagt, wo es langgeht: "Du bist gar kein richtiger Torwart!" Selbst beim Rauslaufen und auch sprachlich kann den Bayern-Keeper keiner stoppen: "Ich war Erstschnellster!" Das Spiel endet entsprechend deutlich: Siebenundneunzigmillionachzig zu Null.

Während am Strand die Machtverhältnisse geklärt sind, tobt ein paar Meter entfernt im Kurhaus ein ganz anderer Kampf. Es hagelt Beschwerden von Urlaubern, weil hier und da hinterhältiges Seegras im Osteewasser lauert.

Unding: Wespen am Meer

Der Tourismus-Chef versucht zu erklären, dass hier leider die Natur ihr Unwesen treibt und beteuert, dass er das Seegras keinesfalls selber im Meer züchtet. Allein er stößt auf taube Ohren. Das Seegras muss weg, wofür zahlt man denn Kurtaxe! Und überhaupt: Die vielen Wespen am Meer – geht auch gar nicht! Hier solle sich mal jemand dringend kümmern, fordern die aufgebrachten Urlauber.

Nach stundenlanger Diskussion – und nachdem mit einer spontanen Querdenker-Demo gedroht wurde – gibt der Tourismus-Chef schließlich auf. Er sagt zu, umgehend einen Seegras-Beauftragten zu ernennen und danach schnurstracks eine Anti-Wespen-Komission einzuberufen. Die urlaubenden Beschwerdeführer ziehen triumphierend davon. Zuvor hatte der Kurdirektor aber noch ein Versprechen abgeben müssen: Wenn alle Stricke reißen, soll sich ausschließlich Manuel Neuer um die Probleme kümmern (Fortsetzung folgt).