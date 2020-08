Sommerliche Randnotizen: Urlaubsneid trifft Wunderbeere

Es wird auf eine deftige Urlaubsverlängerung hinaus laufen. Sonst lässt sich das alles gar nicht verarbeiten, was da in den vergangenen Monaten auf einen eingeprasselt ist: Maskenpflicht. Plünderungen in Stuttgart. Tönnies. Corona-Leugner. Die Schlacht der Experten. Sich davon einigermaßen zu erholen - wie soll das gehen? Zumal sich dieser Sommer doch reichlich seltsam anfühlt. Etwa so wie ein Geisterspiel im Stadion. Fußball ist das jedenfalls nicht, wenn man sogar mitbekommt, wie der gegnerische Trainer einen fahren lässt.

Der Sommer kommt nicht so richtig in Schwung. Und ich auch nicht. Was dazu führt, dass ich im Internet verstohlen seltsame Dinge lese wie "Fünf Anzeichen, dass ihr unter einer Sommer-Depression leidet". Neulich las ich zudem, dass immer mehr Menschen unter "Urlaubsneid" leiden. Das ist, so wurde in dem Beitrag ausgeführt, ein Gefühl, dass jeder Urlaub macht - außer einem selber. Es kann also sein, dass ein leeres Büro Stress verursacht. Bisher war es eher umgekehrt - aber man wird älter und die Dinge ändern sich.

Inzwischen ist es so weit, dass ich nicht einmal mehr ein Buch anfange zu lesen. Weil das lange dauert und einem die Angst im Nacken sitzt, man könnte wichtige Nachrichten verpassen: Der nächste Tönnies-Hammer vielleicht. Dass die Corona-Leugner eine eigene Partei gründen. Ob es womöglich auch schon in Kitzingen die ersten Plünderungen gibt. Welcher Politiker wieder was vergeigt. Und vor allem: Ob sie denn nun da ist, die zweite Welle.