Kitzingen vor 25 Minuten

Sommerkonvent der EJ

Statt im Frühjahr fand der diesjährige Konvent der Evangelischen Jugend Kitzingen seit nun mehr als eineinhalb Jahren nun endlich wieder in Präsenz und dafür im Sommer statt. Mit einem extra erarbeiteten Hygienekonzept beschäftigten sich die rund 30 Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit dem Thema „Wer ist hier behindert? - wir sind doch alle mixedabled!“. Durch drei Referenten mit Behinderung, verschiedene Impulse, Vorträge und Selbsterfahrungs-Workshops bekamen alle einen Einblick in die Thematik. Nach vielen gemeinsam Jahren verabschiedeten sich im Geschäftsordnungsteil am Sonntag Jana Zepter, Gina John, Milan Ramsteiner und Muriel Ramsteiner aus dem Leitenden Kreis und machten Platz für Julius Jung, Celina Grötsch, Hannah Oßwald und Max Jäger. Lea Zepter, Emilia Plomitzer und Jessica Jacobi wurden wiedergewählt und auch Marie Dienesch wurde in ihrem Amt als erste Vorsitzende bestätigt. Zweiter Vorsitzender ist nun Lukas Köhler. Der Konvent wurde mit einem gemeinsamen Gottesdienst zum Thema „Dankbarkeit“ abgerundet.