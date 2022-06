Dimbach aktualisiert vor 1 Stunde

Sommeracher Seniorennachmittag in Dimbach

Unter dem Motto: Warum in die Ferne schweifen, sieh‘ das Gute liegt so nah…. nahmen circa 45 Seniorinnen und Senioren an einem Maigottesdienst zu Ehren der Muttergottes in der Wallfahrtskirche "Maria im Rosenkranz" zu Dimbach teil. Pater Isaak Grünberger OSB fand zu dem beliebten Marienlied: Maria breit den Mantel aus, viele passende meditative Ansätze und Auslegung. Georg Troll überraschte an der Orgel mit gesanglichen Einlagen und traditionellen Marienlieder, sowie einem kleinen Orgelkonzert. Von der Kirchenpflegerin Helga Sauer wurde im Anschluss an dem Gottesdienst die Entstehung des Wallfahrtsortes und manch Wissenswertes den Besuchern nähergebracht. Das fröhliche, anschließende Kaffeestündchen, dankenswerterweise ausgerichtet von den Dimbacher Landfrauen, rundete den besonderen Nachmittag kulinarisch ab.