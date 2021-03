Ein umfangreiches Tagesordnungsprogramm hatten die Sommeracher Räte in ihrer jüngsten Sitzung zu bewältigen. Unter anderem ging es um den Anschluss einer Zweckvereinbarung sowie der Teilnahme an der "Neuen Bayerischen Gigabitrichtlinie".

Dr. Joachim Först von Büro Först-Consult (Würzburg) präsentierte den Gemeindevertretern zunächst das interkommunale Projekt "Gigabit Bayern", das der Freistaat Bayern mit der Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von gigabitfähigen Breitbandnetzen im Freistaat Bayern fördert.

Wie Gemeindechefin Elisabeth Drescher berichtete, ermöglicht die neue Bayerische Gigabitrichtlinie eine flächendeckende Förderung von gigabitfähigen Anschlüssen. Von der Förderung, so Drescher, profitieren private und gewerbliche Nutzer. Die Fördersumme sei abhängig von der Anzahl der förderfähigen Adressen, berichtete die Gemeindechefin, die auf eine maximale Fördersumme von acht Millionen Euro bei einer Förderquote von 90 Prozent verwies.

Zum Start in das Förderprogramm, so Drescher weiter, wird eine Markterkundung durchgeführt. Daraus ergeben sich förderfähige Adressen, welche dann in Ausbaugebieten zusammengefasst und schließlich in die Förderung aufgenommen werden. Das gesamte Gemeindegebiet von Sommerach ist laut Aussage Joachim Först förderfähig und es soll zügig in die Umsetzung gehen. Die Räte votierten einstimmig für den Abschluss einer Zweckvereinbarung und der Teilnahme an der neuen Bayerischen Gigabit-Richtlinie.

Gemeindewebsite wird überarbeitet

Marco Maiberger, Chef der Tourist Information Volkacher Mainschleife, erläuterte schließlich den Gemeindevertretern die mögliche (Neu-)Gestaltung der Sommeracher Homepage. So soll auf Basis der Mainschleifen-Design-Linie die Internetseite www.sommerach.de einen Relaunch bekommen. Im Rahmen dieser gemeinsamen Linie wurden bislang bereits die Seiten der Stadt Volkach sowie deren Ortsteile, städtische Einrichtungen wie beispielsweise die Musikschule sowie jüngst auch die der Gemeinde Nordheim bearbeitet, berichtete Bürgermeisterin Drescher. Die Seite www.sommerach.de bietet künftig laut ihrer Aussage beispielsweise die Möglichkeit zur Pflege von Bildgalerien, der Einbindung von Videoclips oder etwa ein zentralgesteuertes Bürgerportal-Modul, damit Anträge der Bürger via Netz einfach und schnell möglich sind.

Die Kosten belaufen sich auf 8865 Euro brutto und beinhalten den grafischen und inhaltlichen Relaunch der Seite www.sommerach.de, die Einbindung verschiedener Module wie zum Beispiel einer Onlinebuchbarkeit für Gästezimmer oder die Anbindung der digitalen Infostele am Parkplatz und die Suchfunktion. Der Auftrag, so die Gemeindechefin, wird durch das Würzburger Unternehmen "bueroparallel" betreut.

Ohne Einwände stimmten die Räte dem Relaunch der erwähnten Internetseite mit den genannten Modulbausteinen mit einem einmaligen Kostenvolumen von 8865 Euro zu.