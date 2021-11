Sommerach vor 42 Minuten

Sommeracher Grundschüler sind fit für den Straßenverkehr

Auch in diesem Schuljahr absolvierten die Schüler der vierten Klasse gleich zu Beginn des Schuljahres die Radfahrprüfung. Was sie in der Theorie gelernt hatten, setzten sie beim Radfahren in der Praxis gekonnt um, teilte die Grundschule Sommerach mit. 17 geprüfte Radfahrer konnten nach bestandener Radfahrprüfung aus den Händen der Ausbildungspolizistinnen Sabine Diener und Simone Zschätzsch ihre Urkunden, Aufkleber und Wimpel entgegennehmen. Henriette Beck erhielt für ihre besonderen Leistungen einen Ehrenwimpel. Zum Abschluss der Jugendverkehrsschule fand das Radfahren im Verkehr durch Sommerach statt. Eltern und Großeltern stellten sich dabei als Streckenposten zur Verfügung. In der anschließenden Feierstunde dankte Schulleiterstellvertreterin Anja Bäuerlein den beiden Polizistinnen, den Eltern und Großeltern für ihren engagierten Einsatz.