Sommerach vor 7 Stunden

Sommerach: Viertklässler haben im Schulweinberg Wein gelesen

Ausgerüstet mit Schere, Leseeimer und in Corona-Zeiten auch mit Mund-Nasen-Bedeckung machten sich die Schüler der vierten Klasse der Grundschule Sommerach unter Anleitung von Rupert Weickert im Schulweinberg an die Arbeit. "Weinlese" stand auf dem Stundenplan, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Zur Ernte brachte Weickert die gesamte Ausrüstung, wie die Kelter, Traubenmühle, Bottiche, Fässchen und Refraktometer mit. Nach einer kurzen Einweisung begann die Lese. Die Trauben wurden von den Kindern mit großem Eifer geerntet. Danach wurden diese von den fleißigen Helfern gemaischt und anschließend in der Kelter gepresst. Ansprechende 75 Grad Öchsle konnten in diesem Jahr mit dem Messgerät, einem Refraktometer, festgestellt werden. Höhepunkt des Vormittags war der Genuss des süßen Traubensaftes, heißt es abschließend in der Mitteilung.