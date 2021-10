Sommerach vor 32 Minuten

Sommerach vermisst sein Ortsschild

Der Diebstahl des Ortsschildes von Sommerach ist erst am Freitag bei der bei der Polizei gemeldet worden. Das Schild fehlte bereits rund eine Woche, Unbekannte haben es am 16. oder 17. Oktober gestohlen. Befestigt gewesen war es an der Kreisstraße 29 von der Schleuse Gerlachshausen her kommend.