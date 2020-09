Sommerach: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer kam es am Freitag gegen 13.45 Uhr auf der Straße zwischen Schwarzach und Sommerach in Höhe der Abzweigung zur Kanu- und Floßanlegestelle.

Ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Kitzingen wollte nach der Schleuse Gerlachshausen in Fahrtrichtung Sommerach den Pkw eines 63-jährigen Mannes überholen, der in Richtung der Anlegestelle nach links abbiegen wollte. Es kam zur seitlichen Kollision zwischen dem Motorrad und dem Pkw.

Dabei erlitt der Motorradfahrer einen Bruch des rechten Arms und diverse Prellungen am Körper. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Am Pkw löste der seitliche Airbag aus. Dabei erlitt der Pkw-Fahrer Abschürfungen am linken Oberarm. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 16.000 Euro.