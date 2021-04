Doppelter Corona-Verstoß: In Sommerach (Landkreis Kitzingen) haben mehrere Teenager in einer Nacht gleich zweimal gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen. Dies berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen am Karfreitag (2. April 2021).

"Sehr teuer dürfte die Nach vom Donnerstag auf Freitag für einige Jugendliche in Sommerach werden, verstießen sie doch in der Nacht gleich zweimal gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen", heißt es vonseiten der Polizei. Demnach meldeten mehrere Anwohner der Polizei gegen 23.30 Uhr eine lautstarke Party in einer Weinberghütte in Sommerach.

Sommerach: Partygäste türmen vor Polizei

Bei Eintreffen der Streife flüchteten die zehn bis 15 Partygäste in die umliegenden Weinberge. Lediglich ein Gast blieb zurück - er konnte von den Polizisten festgehalten werden. In der Hütte fanden die Beamten "reichlich persönliche Dokumente und Gegenstände" der flüchtigen Jugendlichen, so dass ihre Personalien erhoben werden konnten.

Doch damit nicht genug: Gegen 2.30 Uhr wurde den Beamten eine lautstarke Party aus einer Garage in in Sommerach gemeldet. "Hier konnten insgesamt acht Jugendliche beim Feiern angetroffen werden, die sich uneinsichtig und unkooperativ den Beamten gegenüber zeigten", teilt die Polizeiinspektion Kitzingen mit. Demnach zeigte sich, dass die acht Teenager bereits zu der Gruppe gehörten, die zuvor in der Weinberghütte gefeiert und gegen die Corona Richtlinien verstoßen hatten.

"Diese 'Doppelverstöße' werden jetzt dem Landratsamt gemeldet, welches für die Verfolgung zuständig ist", erklärt die Polizei.

Symbolfoto: moracarlos9/Pixabay