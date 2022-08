Über die Anfänge ist nicht viel bekannt. Fest steht jedoch, dass es Ende der 70er-Jahre im Keller des Pfarrhauses in Sommerach einen Bücherschrank gab mit Bänden von Karl May, Heiligenlegenden und Heimatromanen. Auch Enyd Blytons Reihe "Hanni und Nanni" war vorhanden.

Das liegt schon 40 Jahre zurück. Aus dem Bücherschrank im Keller ist eine gut sortierte Bücherei im Sommeracher Benehaus mit über 4000 Medien geworden, die vor kurzem ihren 40. Geburtstag feierte.

Ehrenamtliches Engagement seit über 25 Jahren

Als "eine kleine Bücherei mit einer großen Seele" bezeichnete Bürgermeisterin Elisabeth Drescher bei einer kleinen Feierstunde die Bücherei und lobte insbesondere das teilweise schon über 25 Jahre andauernde ehrenamtliche Engagement des Büchereiteams, bestehend aus Sabine Schramm (Leitung), Irmgard Gündert und Helga Lehmeyer (Buchhaltung).

Den Glückwünschen schloss sich Roswitha Dorobek von der katholischen Büchereifachstelle der Diözese Würzburg an, indem sie die Frauen der Bücherei mit dem goldenen Abzeichen des St. Michaelsbundes ehrte und erfreut feststellte, dass in der Winzergemeinde wohl nicht nur Trauben gelesen werden, sondern auch jede Menge Bücher. Denn allein im ersten Halbjahr dieses Jahres verzeichnete die Bücherei über 2000 Ausleihen. Auch Pater Philippus Eichenmüller stellte den unermüdlichen Einsatz des Büchereiteams in den Mittelpunkt und beschrieb die Bücherei als einen Platz, wo sich Klein und Groß wohlfühlen.

"Wir haben auch vorgesorgt, wenn sich der ein oder andere Mann zu uns verirrt." Sabine Schramm vom Sommeracher Büchereiteam

Zum Erhalt der Bücherei tragen auch rund zehn Prozent der Einwohner Sommerachs bei, die regelmäßig ins Benehaus kommen. Vor allem junge Familien und Frauen sind es, die sich mit neuem Lesestoff versorgen. "Aber wir haben auch vorgesorgt, wenn sich der ein oder andere Mann zu uns verirrt", erzählt Sabine Schramm schmunzelnd und präsentiert ein Buch über Alexander von Humboldt sowie ein Sachbuch über Arktisexpeditionen.

Genau das ist das Geheimnis der Sommeracher Bücherei: Hier findet jeder und jede etwas. Neben Büchern und Zeitschriften werden Hörbücher sowie Tonies und Spiele für die Kinder angeboten. Ganz wichtig: Alles ist immer aktuell. Vom Gartenbuch für trockene Gärten bis zum neuesten Band des Kinderbuchs Dr. Brumm: Das Büchereiteam berät nicht nur, sondern hört seiner Kundschaft aufmerksam zu und erweitert stetig den Bestand.

Wunschbestellungen und die neuesten Ausgaben von Pipi Langstrumpf

"Wir schauen immer, was gerade neu erscheint und nehmen auch Wunschbestellungen auf", erläutert Sabine Schramm. Gerade bei den Kindern freut sie sich, dass nach wie vor die Klassiker von Ottfried Preußler oder Pipi Langstrumpf gerne gelesen werden. Auch hier verfügt die Bücherei über die neuesten, bunt illustrierten Ausgaben der Bücher.

Neben einer großen Auswahl lassen sich die drei Damen der Bücherei immer wieder etwas Neues einfallen. So gibt es seit Jahren im Vorderhaus des Benehauses einen Bücherflohmarkt. Gerade wenn in Sommerach Veranstaltungen sind, finden hier viele Bücher einen neuen Besitzer. "Alle Einnahmen werden eins zu eins in neue Medien investiert", betont Sabine Schramm.

Vorlesetag und Märchenerzählerin: Das Büchereiteam will begeistern

Daneben liegt es dem Büchereiteam am Herzen, gerade junge Menschen für Bücher zu begeistern. So organisieren sie jährlich einen Vorlesetag im Kindergarten, nehmen am Lesestart Programm teil und laden in der Weihnachtszeit eine Märchenerzählerin ein. Und während des Coronalockdowns gab es Bücherlieferungen in Tüten an die Haustür.

Zum 40. Geburtstag haben sich die Frauen etwas für ihre Hauptzielgruppe, die Kinder einfallen lassen und veranstalteten ein Bücherquiz. Denn eines steht für Sabine Schramm fest: Wenn man die Kinder früh für Bücher begeistert, dann sind sie die Stammkunden der Bücherei von morgen.