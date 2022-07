"Stil & Faszination" heißt es beim Weinfest der Winzer in Sommerach, das nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause endlich wieder stattfinden kann. Von Freitag, 8., bis Montag, 11. Juli, sind die Gäste rund um den Dorfbrunnen eingeladen. Los geht es um 19 Uhr mit dem Einzug der Winzer mit der Musikkapelle Sommerach. Weinprinzessin Anna-Lena Zehnter eröffnet das Weinfest offiziell.

Sieben selbstvermarktende Weingüter und der Winzerkeller Sommerach bieten etwa 80 Weine an, wie es im Schreiben an die Presse heißt. Auch kulinarisch wird größtenteils auf die örtliche Gastronomie gesetzt. Während die Landfrauen Sommerach die Gäste des Winzerfestes mit Kaffee und hausgemachten Kuchen verwöhnen, übernimmt der Sportverein SV-DJK Sommerach den Ausschank von Bier und alkoholfreien Getränken.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt am Freitag ab 20 Uhr die Band "Smile" mit Pop- und Rockmusik von damals bis heute. Der Samstag, 9. Juli, steht im Zeichen von Historie und Stimmung: Um 14 Uhr führt Altbürgermeister Elmar Henke durch das Dorf unter dem Titel "Sommerach kennen lernen" (vier Euro pro Person) und um 16 Uhr lädt Winzermeister Rupert Weickert zu einem informativen Weinspaziergang im Weinberg (fünf Euro pro Person). Für den musikalischen Rahmen sorgen ab 15 Uhr "Harmony loves the sea" und ab 19.30 Uhr die Eschenbachtaler mit vielseitiger Stimmungsmusik.

Nach dem Festgottesdienst am Sonntag und dem anschließenden Frühschoppen, heißt es ab 13.30 Uhr "Fun mit Musik" mit Sophia Galena, bevor ab 17.30 Uhr die Sommeracher Blaskapelle ein Heimspiel gibt. Am Montagnachmittag unterhält Lorenz Strasser, ab 19.30 Uhr steht zum Abschluss noch "Overdrive" auf der Bühne.

Von Freitag bis Sonntag bietet der Mainschleifen-Shuttle Sonderfahrten zum Weinfest an. Unter anderem gibt es am Freitag und Samstag jeweils eine Nachtfahrt im Zeitraum von Mitternacht bis zwei Uhr morgens. Am Sonntag gibt es zum Frühschoppen ebenfalls eine Zusatztour. Das 9 Euro-Ticket gilt auch für das Mainschleifen-Shuttle.

Weitere Infos unter www.sommerach.de oder Tel.: (09381) 7187939.