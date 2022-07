Eine Delegation von knapp 40 Sommerachern war vom 14. bis 17. Juli auf Besuch in der französischen Partnergemeinde Dizy. Es war das erste persönliche Treffen in größerem Umfang, nachdem der Kontakt über mehr als zwei Jahre nur per Telefon, Mail oder soziale Medien möglich gewesen war. Besonders groß war die Freude auf beiden Seiten auch, weil die Partnerschaft zwischen den beiden Weinbaugemeinden in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag feiert.

Bei einem Festakt überreichte Bürgermeisterin Elisabeth Drescher den Gastgebern Gläser mit den eingravierten Wappen beider Gemeinden sowie eine spezielle Silvaner-Edition vom Sommeracher Katzenkopf. Elisabeth Drescher und ihr Amtskollege Antoine Chiquet betonten mit sehr emotionalen Worten, dass die Partnerschaft über die Jahre zu einer Freundschaft zwischen den Gemeinden und ihren Bewohnern geworden ist. Ihr besonderer Dank galt ihren jeweiligen Vorgängern. Elmar Henke und Jean-Marie Lallement hatten Anfang der 2000er-Jahre den Grundstein gelegt und sie – sowie später auch Barbara Naveau auf Seiten von Dizy – mit großem Engagement und Begeisterung vorangetrieben.

Die beiden amtierenden Bürgermeister bekräftigten mit ihrer Unterschrift unter einer gemeinsamen Erklärung die Partnerschaft. Sehr bewegend war es für alle Beteiligten, als der in großer Besetzung mitgereiste Musikverein Sommerach anschließend die französische Nationalhymne und das Lied der Franken intonierte.

Das Partnerschaftskomitee aus Dizy mit seinem Präsidenten Daniel Delsaut hatte für seine Sommeracher Gäste ein umfangreiches Besuchsprogramm ausgearbeitet. Ein gemeinsamer Spaziergang durch die Weinberge von Dizy und Besuche des Kellers im Champagnerhaus Gaston Chiquet sowie des Champagnerhauses Castellane in Epernay boten den Besuchern aus Sommerach neben vielen unvergesslichen Begegnungen aus weinbautechnischer Sicht viele interessante Informationen. Großen Spaß bereitete das gemeinsame Boulespiel, das in der Champagne sonst nicht wirklich gepflegt wird. Hier hatten sich die Gastgeber vom Freundeskreis der Partnerschaft anregen lassen, der sich seit zwei Jahren mehr aus Gründen der Geselligkeit am französischen Nationalsport versucht.

Gelegenheit zum "Rückspiel" gibt es nächstes Jahr. Bürgermeisterin Elisabeth Drescher sprach die Einladung für den Juni 2023 aus. Das löst auf französischer Seite große Freude aus und wurde mit dem Versprechen bekräftigt: "Wir werden sehr gerne wieder nach Sommerach kommen!"

Von: Andreas Gabriel (Mitglied, Partnerschaftskomitee Sommerach Dizy)