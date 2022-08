Das Picknick des Steigerwaldklub Castell am Kneippbecken in Castell ist schon Tradition. Nach der Unterbrechung durch COVID 19 war es heuer wieder möglich.

Aber wie es sich für eine Wanderverein gehört, wurde erst eine Kurzwanderung, mehr ein Spaziergang gemacht. Zwölf Wanderfreunde trafen sich am Pavillon in Castell. Durch den Schlosspark führte unser Weg mit einem kleinen Umweg zur Weinlage Hohenart. Der Ausblick von hier nach Greuth, Castell und Abtswind und auf den nördlichen Steigerwald ist immer ein Erlebnis. Der weitere Weg bis zum Kneippbecken führte entlang der Weinberge, die Trauben der Sorte Bacchus zeigten starke Schäden durch die Sonne.

Am Kneippbecken war schon alles vorbereitet, Wein und Bier gekühlt, die Würste auf dem Grill und dazu eine Vielzahl sehr leckerer Beilagen. Nach deren Genuss gab es zur Abrundung Kaffee und verschiedene Kuchen, also für jeden etwas. Am Kneippbecken hatten sich weitere Wanderfreunde eingefunden und so waren wir am Ende mehr als 30 Personen. Trotz eines kleinen Regenschauers herrschte eine prächtige Atmosphäre mit guten Gesprächen. Zu schnell ging die Zeit vorbei.

Von: Horst Hoffmann (Wanderwart, Steigerwaldklub Castell)