Wiesentheid vor 21 Minuten

Sommer-Open-Air mit „Gecko & Wolle“

Die Wiesentheider Jugendgruppen laden am Samstag, 17. Juli, zu einem Sommer-Open-Air am DJK-Gelände ein. Dabei wird das Duo „Gecko & Wolle“ für die musikalische Unterhaltung sorgen. Das Schweinfurter Liedermacher-Duo Daniel Geck und Andy Wolker trat mit seinen frischen, frechen Songs bereits unter anderem bei „Umsonst und Draußen“ auf. Los geht es um 19 Uhr. Veranstalter ist der Zusammenschluss von zehn Vereinen in Wiesentheid, die Jugendarbeit betreiben, vom Roten Kreuz über die Feuerwehr, bis hin zum Sportverein, Kolping und Pfadfinder. Außerdem ist der Jugendtreff mit dabei.