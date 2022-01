Martinsheim vor 1 Stunde

Soll die Gemeinde selbst Luftfilter für Grundschule kaufen?

Neue Satzungen für die Entwässerung wurden am Montagabend vom Gemeinderat Martinsheim in der alten Schule in Gnötzheim beschlossen. Die wichtigste Änderung ist dabei in der Beitrags- und Gebührensatzung erfolgt. Hier wird künftig bei unbebauten Grundstücken, die erschlossen und bebaubar sind, ein Viertel der Grundstücksfläche als fiktive Geschossfläche für die Beitragsberechnung angesetzt.