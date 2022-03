Seinsheim vor 1 Stunde

Soli-Brot-Aktion am Wochenende

In Kooperation mit der Scheinfelder Bäckerei Mergenthaler werden nach den Gottesdiensten am Samstag, 2. April, um 19 Uhr in Iffigheim sowie am Sonntag, 3. April, um 8.45 Uhr in Seinsheim und um 10.30 Uhr in Tiefenstockheim sogenannte Soli-Brote verkauft. Dies teilt Andrea M. Friedrich, Pastoralreferentin im Seelsorgebereich Dreifrankenland im Steigerwald, mit.