Bei der Soldatenkameradschaft Reupelsdorf gab es in der Mitgliederversammlung Neuwahlen und Ehrungen des bayerischen Soldatenbundes (BSB).

Die 18 Stimmberechtigten bestätigten Manfred Marx als Vorsitzenden und Hannelore Flurschütz als Stellvertreterin. Sie ist zugleich Schriftführerin. Die Kasse betreut Lothar Stöcklein, die Kassenprüfung übernehmen Manfred Kreis und Reinhard Hümmer. Als Beisitzer fanden sich Martin Lorey und Frank Göllner.

In ihrem Rückblick auf die Jahre 2020 und 2021 berichtete Hannelore Flurschütz von Absagen und beklagte, dass selbst an die Teilnahme an Beerdigungen langjähriger Mitglieder nicht zu denken war. Sie wurden jeweils mit einer Tage später aufgestellten Blumenschale verabschiedet. Immerhin das Gedenken am Volkstrauertag und die Sammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge konnten stattfinden.

Mangels Ausgaben konnte Kassier Stöcklein von zwei positiven Kassenverläufen berichten.

Die Ehrung langjähriger Mitglieder übernahm der Vorsitzende des BSB-Kreisverbandes, Gerd Radimirsky. Auch sein Bericht aus dem BSB fiel vergleichsweise knapp aus, denn überregionale Veranstaltungen, wie die Soldatenwallfahrt nach Vierzehnheiligen, wurden erneut abgesagt. Radimirsky warf die Vermutung auf, dass Veranstaltungen, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren abgesagt wurden, nur schwer wieder belebt werden können.

Sammelergebnisse wieder stabiler

Er kündigte weiter eine Bundesversammlung des BSB wegen Neuwahlen an, dazu könne die Kameradschaft einen Delegierten entsenden.

Aus der Kriegsgräberfürsorge fasste Gerhard Bauer die erfolgreichen Sammelergebnisse der Kameradschaft in den letzten Jahren zusammen. Nach 355 Euro im Jahr 2019 sei es gelungen, ein Jahr später sogar 456 Euro zu sammeln. 2021 seien es weitere zwei Euro mehr gewesen.

Mit den Sammelergebnissen der BSB-Vereine und anderer sei es gelungen, den Einbruch bei den Sammelergebnissen des Volksbundes nicht nur in Unterfranken wieder zu stabilisieren. Die Sammelergebnisse der Vorjahre wurden durch die Pandemiebeschränkungen jedoch nicht wieder erreicht.

Bauer ließ weiter wissen, dass durch die aktuellen Kriegshandlungen in der Ukraine alle Arbeiten des Volksbundes wie Gräbersuche, Umbettungen und die Pflege von Sammelfriedhöfen weitgehend zum Erliegen gekommen seien.

Ehrungen

50 Jahre: Winfried Fröhlich

40 Jahre: Siegbert Bremer

25 Jahre: Armin Singer, Jürgen Weiß