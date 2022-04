Die geplante Wohnanlage mit zehn Wohneinheiten auf dem Grundstück Kleinlangheimer Straße 2 stößt nicht bei allen Wiesenbronnern auf ungeteilte Zustimmung. Schriftliche Äußerungen eines Bürgers hat Bürgermeister Volkhard Warmdt anwaltlich prüfen lassen. Ergebnis: Alles im grünen Bereich.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats fasste Bürgermeister-Stellvertreter Harald Höhn, der die Sitzung leitete, die dazu getroffenen juristischen Ausführungen knapp zusammen. "Es hat keine Verstöße gegeben." Reinhard Hüßner hatte sich, wie berichtet, als Nachbar und Besitzer der unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen Synagoge beklagt, dass ihm "bewusst" Informationen zu dem Projekt vorenthalten würden. Dieser Vorwurf sei nicht haltbar, erläuterte Höhn.

Gleichwohl hätten die Aussagen strafrechtlich nichts zur Folge. Der Bürgermeister müsse es aushalten, mit solchen Vorwürfen konfrontiert zu werden, fasste Höhn die juristische Prüfung des Sachverhalts zur Verfügung.

"Wie sollen künftig da Gemeinderatskandidaten gefunden werden?", fragte Höhn zum Abschluss des Tagesordnungspunktes. Eine Frage, die bereits in der März-Sitzung des Gremiums aufgekommen ist. Dazu hatte sich Hüßner Anfang April geäußert. Den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten habe er nichts vorgeworfen und nichts unterstellt. Seine Kritik habe sich ausschließlich auf den Bürgermeister und das Planungsbüro bezogen, hatte Hüßner in einer Mail unter anderem an den Gemeinderat bekräftigt.

Signal der Solidarität

Länger diskutierte das Gremium, ob man sich am Hochwasserschutzkonzept der Dorfschätze beteiligen solle. Kleinlangheim und Schwarzach wollten eine Interessensgemeinschaft bilden und ein Rückhaltebecken bauen, informierte Höhn. Im Rat entspann sich daraufhin eine Diskussion über den Nutzen für Wiesenbronn und über den Gedanken der Solidarität. Mehrheitlich einigte man sich darauf, ein Signal der Solidarität zu senden und eine Beteiligung in Aussicht zu stellen. Aber nicht in unbegrenzter Höhe, gedacht ist an bis zu 60.000 Euro. Allerdings wünscht sich das Ratsgremium noch mehr Informationen.

Geld für eine weitere Praktikantenstelle im Kindergarten stellt die Gemeinde zur Verfügung. Da die vergangenen Jahre das Geld dafür im Haushalt nicht abgerufen wurde, es jetzt aber für das nächste Kindergartenjahr benötigt wird, war das Gremium einstimmig dafür, die 24.500 Euro zu bezahlen. Einen früheren Beschluss, jährlich 7500 Euro zur Verfügung zu stellen, hob der Gemeinderat auf.

Spielgerät "Sandbaustelle"

Für den Spielplatz in der Körnerstraße kann ein neues Spielgerät angeschafft werden. Laut Gemeinderätin Carolin Wegmann soll dort das Spielgerät "Sandbaustelle" aufgebaut werden. Es gibt dafür eine Spende von 1000 Euro, den Rest übernimmt die Gemeinde.

Eine Bauvoranfrage zur Errichtung einer Photovoltaikanlage wurde in den nichtöffentlichen Teil geschoben. Hintergrund ist, wie diese Redaktion auf Nachfrage erfuhr, dass sich die Gemeinde erst grundsätzlich Gedanken machen will, auf welchen Arealen sie Freiflächenphotovoltaikanlage konzentriert haben möchte.