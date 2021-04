Das Unternehmen EnergieKontor plant auf mehreren Grundstücken in der Gemarkung Gerlachshausen eine Freiflächenphotovoltaikanlage. Bürgermeister Volker Schmitt hatte dazu Projektbetreuer Martin Ossowski zur Sitzung des Marktgemeinderates in die Arche eingeladen.

Auf einer bereits verfügbaren Gesamtfläche von elf Hektar sollen bis zu zwölf Megawatt erzeugt werden. Die eingezäunten Areale können mit Heckenbepflanzungen gegen Sicht geschützt werden, zwischen den Modulen könnte eine Blühwiese entstehen.

Für die Gemeindekasse ergebe sich bei einer Laufzeit von 30 Jahren eine Zusatzeinnahme über die Wege- und Trassennutzung sowie die Gewerbesteuer, hinzu komme eine Beteiligung an den Stromerträgen, unterstrich Ossowski. Zur Bürgerbeteiligung könnte eine Energiegenossenschaft gegründet werden. Der Bürgermeister ergänzte, dass zunächst ein vorhabenbezogener Bebauungsplan erstellt werden müsse.

Beeinträchtigung des gesamten Ortsbildes

Annette Hillenbrand sah eine Beeinträchtigung des gesamten Ortsbildes, einsehbar vor allem vom Neubaugebiet aus. Georg Ruhsert ergänzte, so sehe es die gesamte Bevölkerung. Er stufe den Standort als nur teilweise geeignet ein, könne sich aber eine Erweiterung der Fläche nahe dem Bauhof vorstellen. Simon Weckert wollte wissen, welche Flächengröße für einen wirtschaftlichen Betrieb unerlässlich sei, denn auch er sehe eine grundsätzliche Beeinträchtigung.

Da eine Entscheidung ohnehin nicht vorgesehen war und Vorbehalte überwogen, rief der Bürgermeister dazu auf, sich über alternative Flächen Gedanken zu machen. Ein Bürgerpark sei aus seiner Sicht jedenfalls zu begrüßen.

Außerdem ging es in der Sitzung um folgende Themen:

Da Versicherungen Rechnungen für Feuerwehreinsätze vermehrt widersprechen, änderte die Marktgemeinde ihre Feuerwehrkostensatzung und berechntete dazu die Streckenkosten und die Ausrückekostensätze neu.

Vorläufig keine Hybridsitzungen

Der Marktgemeinderat richtet vorläufig keine Hybridsitzungen ein. Wegen der bestehenden Pandemiesituation können Sitzungen abgehalten werden, zu denen sich Ratsmitglieder in Bild und Ton sowie Bürger zuschalten können. Der Bürgermeister unterstrich, dass unerlaubte Aufzeichnungen zuhause erfolgen könnten, zudem vermute er technische Probleme in der Umsetzung. Während Max Hegler überwiegend Vorteile sah, merkte Georg Ruhsert an, dass diese Lösung vorläufig nicht gebraucht werde. Da auch Hartmut Ratz keine Notwendigkeit sah und die Verhinderung von Gemeinderäten eine Ausnahme sei, wurde der vorläufige Verzicht beschlossen.

Beim bereits genehmigten Neubau einer Reithalle in Schwarzenau ändern sich die Außenmaße. Die Gesamtlänge wurde auf 63 Meter gekürzt, die Breite bleibt bei 23 Metern. Da auch die Dachneigung verringert wurde, vermindert sich die Firsthöhe auf acht Meter, wodurch sich das Vorhaben besser in das Orts- und Landschaftsbild einfügt.

Der Umnutzung eines vorhandenen Wohnraumes in Schwarzenau für einen Thai-Massagesalon wurde zugestimmt.

Zustimmung fand auch die Erweiterung einer bereits bestehenden Lagerhalle in Stadtschwarzach auf 101 mal 32 Meter.

Ballfangzaun ja, Rückbau von Rampe nein

Eine Gärtnerei in Düllstadt darf einen Blockheizkraftwerk-Container mit einer Leistung von 360 Kilowatt und einer Schornsteinhöhe von zwölf Metern aufstellen und damit die vorhandene Anlage ergänzen. Die Zuschaltung der vorhandenen Anlage ist auf 300 Stunden im Jahr begrenzt.

Der Bau eines Ballfangzaunes nahe dem Schulgebäude wurde an das Unternehmen BSM-Tore aus Neuses am Berg zum Gebotspreis von 10 771 Euro vergeben.

Dem Rückbau einer Rampe auf der Skateranlage am René-Lezard-Parkplatz kommt die Gemeinde vorerst nicht nach, da es sich um den Wunsch einzelner Jugendlicher handelt.

Die Burschenschaft Hörblach bekommt 30 Insektenhotels aus dem Regionalbudget für Kleinstprojekte des Amtes für Ländliche Entwicklung gefördert.