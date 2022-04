Pünktlich zum Start der Saat- und Pflanzgutbörse in der Bio-Gärtnerei Gahr in Kitzingen-Etwashausen war der in der Nacht gefallene Schnee wieder weggeschmolzen und die rund 120 interessierten Besucherinnen und Besucher konnten die Gärtnerei kennenlernen, mehr über die Solidarische Landwirtschaft – kurz SoLaWi – erfahren sowie Samen und Pflanzen tauschen, fairen Kaffee und weitere Produkte des Eine-Weltladens Kitzingen trinken und sich austauschen oder in den ausgelegten Ansichtsexemplaren zahlreiche Bücher über Saatgut und den eigenen Gemüseanbau schmökern.

Der Verein SoLaWi Kitzingen e.V. stellte sich und das Prinzip der Solidarischen Landwirtschaft vor und bot dazu unter anderem eine Rätselwand mit interessanten Schätzfragen an. Dabei kann eine große Holzkugel bei einer der drei Antworten pro Frage eingeworfen werden. Diese Kugel rollt innerhalb der Rätselwand nach unten und kommt am Ende entweder beim Törchen "richtig" oder "falsch" heraus. Wenn die Antwort beim ersten Mal noch nicht richtig war, dann kann man einfach weiter testen und lernt am Ende einiges dazu. Gärtnermeister Erich Gahr und die Mitglieder der SoLaWi standen dabei mit Tipps und Infos zur Seite.

Wer etwas über die aktuelle Arbeit des Gärtners erfahren wollte, konnte sich einer Kurzführung durch die Gewächshäuser anschließen. Im besonders warmen Teil der Gewächshäuser stehen schon zahlreiche, rund 10 Zentimeter hohe, vorgezogene Tomatenpflanzen sowie kleine Paprikasämlinge, die die Ernteteiler im Sommer mit frischem, regionalen Gemüse versorgen werden. Beim letzten Mitmachtag der SoLaWi hatten einige Mitglieder fleißig mitangepackt und die kleinen Sämlinge in größere Töpfe umgepflanzt. Wer unter Anleitung mithelfen möchte, kann das bei der SoLaWi gerne tun – eine Verpflichtung ist es aber nicht.

Auch winzige Rotkraut- und Weißkrautsämlinge strecken sich bereits dem Licht entgegen und werden für Vitamine im nächsten Winter sorgen. In den kühleren Gewächshäusern steht das, was die 76 Ernteteiler derzeit wöchentlich bekommen, wie beispielsweise Spinat und erste Salate. Daneben legt Gärtnermeister Erich Gahr mit seiner Auszubildenden derzeit ein langgestrecktes Hügelbeet an. Durch die eingebrachten Gartenabfälle und den Hühnermist im Inneren des Hügelbeetes entsteht Wärme, die eine rund 14 Tage frühere Aussaat der Salatgurken ermöglicht!

Georg Theisen, erster Vorsitzender des SoLaWi Kitzingen e.V., zeigte sich am Ende des Infonachmittags zufrieden: "Wir haben viele gute Gespräche über die Solidarische Landwirtschaft geführt, und es wurden auch einige der ausgelegten Infomaterialien mitgenommen. Aus unserer Sicht haben sich die Angebote der Saat- und Pflanzgut-Tauschbörse, des Eine-Welt-Ladens und der Streuobstinitiative sehr gut ergänzt."

Von: Maja Schmidt (BNE-Koordinierungsstelle, Landkreis Kitzingen)