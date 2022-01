Bibergau vor 39 Minuten

Sofa in Gartenhaus aufgeschlitzt

In der Zeit vom 6. Januar, 3 Uhr, bis Samstag, 15.30 Uhr, schlug ein unbekannter Täter in der Muckengasse in Bibergau mehrere Glasfenster eines Gartenhauses ein. Außerdem schlitzte er mit einem Messer das darin befindliche Sofa auf. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von rund 200 Euro.