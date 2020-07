So feiern die Schulen im Landkreis Kitzingen den Abschluss

Ein besonderes Schuljahr liegt hinter den Schülern im Landkreis Kitzingen. Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie im März war Präsenzunterricht kaum noch möglich. Doch der Abschluss ist gemacht. Eigentlich ein Grund zum Feiern, doch die Abschlusspartys und Zeugnisübergaben sind im Corona-Jahr 2020 ebenfalls nicht normal.

An der D.-Paul-Eber Mittelschule in Kitzingen berichtet Konrektorin Petra Krämer, dass die Zeugnisübergabe dieses Jahr statt in der Alten Synagoge in der Turnhalle stattfindet. Durch den neuen Veranstaltungsort und das fehlende Rahmenprogramm gehe etwas der feierliche Charakter der Veranstaltung verloren. Die Schule hat extra ein Hygienekonzept mit Mundschutzpflicht erstellt. Jeder Schüler darf nur eine Begleitperson mitbringen und die drei Abschlussklassen werden getrennt verabschiedet. Selbst bei der persönlichen Übergabe der Zeugnisse überlegt die Schulleitung noch. Möglicherweise wird das Zeugnis für die Schüler auf einen Tisch gelegt; diese holen es sich dann ab. Reden oder Auftritte beispielsweise von der Akrobatik-Gruppe wird es nicht geben.

"Das ist schon ein bisschen unbefriedigend, weil man nicht feiern kann." Andreas Strümper, Schulleiter der Realschule des Bildungswerks in Marktbreit

Ganz ähnlich verläuft die Abschlussfeier bei den beiden Realschulen in Marktbreit. "Das ist schon ein bisschen unbefriedigend, weil man nicht feiern kann", berichtet Andreas Strümper, Schulleiter der Realschule des Bildungswerks. Die Feier findet für die knapp 50 Schüler wie gewohnt im Wallochny-Hof statt, allerdings mit maximal 100 statt wie sonst 300 bis 400 Gäste. Jeder Schüler darf einen Elternteil mitbringen und bis zum Platz gilt die Mundschutzpflicht, genauso wie bei der Übergabe der Zeugnisse. Damit halten sich die Schulen in Marktbreit auch an die Vorgaben des Ministerialbeauftragten für Realschulen in Unterfranken, Karlheinz Lamprecht. Immerhin konnten die beiden Realschulen vor der Corona-Krise noch die Abschlussfahrt nach Edinburgh durchführen und die Abschlussprüfungen gingen laut Strümper auch reibungslos über die Bühne.

Schüler sollen sich trotzdem schick machen

Bei der Mittelschule in Volkach machten dieses Jahr insgesamt um die 50 Schüler ihren Abschluss. Die Schule, an der die Jugendlichen im M-Zweig auch den mittlere Schulabschluss erreichen können, hat die große Abschlussfeier mit über 200 Gästen, Buffet und vielen Ehrengästen ebenfalls abgesagt. Stattdessen bekommen die Schüler nächste Woche vormittags ihre Zeugnisse in der Aula verliehen. Es gilt eine Mundschutzpflicht und Eltern oder Geschwister dürfen nicht mitfeiern. "Es fehlt schon etwas. Alle Highlights, wie das Schulfest oder die Abschlussfeier, müssen leider ausfallen", erklärt Schulleiter Rainer Dotterweich. Auch die Abschlussfahrt nach Berlin im April musste die Schule stornieren. Damit zumindest etwas feierliche Atmosphäre aufkommt, hat Dotterweich seine Schüler trotzdem gebeten, schick gekleidet zu erscheinen.

Ein reduziertes Programm gibt es auch an der FOS/BOS in Kitzingen. Statt einer Zeugnisübergabe mit Schülern, Eltern und Verwandten und über 600 Gästen in der Aula gibt es nur eine kleine Zeugnisüberreichung. "Ursprünglich sollten sich die Schüler die Zeugnisse einfach nur abholen, doch dann haben sowohl Schüler als auch Lehrer protestiert", berichtet Schulleiter Andreas Breitenbacher. Daraufhin hat die Schule dann die Absolventen in drei Gruppen geteilt. Weil aber am 29. Juli, also fünf Tage nach Ferienbeginn, bereits einige Schüler im Urlaub sind, kommen nur 125 der insgesamt 175 Absolventen. "Ich muss meine Rede halt dann drei Mal halten, dann kann ich sie am Ende wenigstens ohne abzulesen", berichtet Breitenbacher mit einem Schmunzeln, denn auch er und seine Kollegen hätten lieber eine große Verabschiedung mit Gästen aus Politik und musikalischen Einlagen der Schüler gehabt.

