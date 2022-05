Ines Procter, Star aus "Fastnacht in Franken", ist Frankens beliebteste Putzfrau, schreibt das Kulturzentrum Deutsche Fastnacht-Akademie in einer Pressemitteilung.

Als dauergestresste Mutter und missverstandene Ehefrau gehört sie mehreren Berufsgruppen an, die eine Gefahrenzulage verdient hätten, heißt es weiter. Humoristisch erzählt sie vom Alltag zwischen Familie und Wahnsinn.

Mit ihrem Programm "So ein Draag!" ist sie am Sonntag, 26. Juni, um 18 Uhr im Kulturzentrum Fastnacht-Akademie in Kitzingen zu Gast. Einlass bereits ab 17 Uhr. Karten sind online unter "okTicket" erhältlich.