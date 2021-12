Kitzingen vor 51 Minuten

SMV-Tag am Armin-Knab-Gymnasium

In der Mensa des Armin-Knab-Gymnasiums in Kitzingen fand am Freitag der erste SMV-Tag in diesem Schuljahr statt. Die SMV (Schülermitverantwortung) besteht aus allen Klassensprechern, den drei Verbindungslehrern Christian Gabold, Bastian Wander und Bettina Georgii-Steinruck und den am Anfang des Schuljahres neu gewählten Schülersprechern. Melina Schüßler, Viola Hanft und Leonhard Capelle haben im September ihre Mitschüler und Mitschülerinnen davon überzeugen können, ihnen ihre Stimme zu geben und wurden zu diesem Posten ernannt. Neben der Nikolausaktion zum 6. Dezember und dem Schulshirtverkauf, der voraussichtlich noch vor Weihnachten stattfinden soll haben sie u.a. nun auch den SMV-Tag organisiert. Dieser begann mit einer Feedbackrunde, bei der die Klassensprecher sagen durften, was sie gerne an der Schule verbessern würden, aber auch, was ihnen schon gut gefällt. Anschließend wurden sie in Arbeitskreise eingeteilt, in denen sie zu bestimmten Themen Ideen sammelten. So gibt es beispielsweise den Arbeitskreis Umwelt, der sich für Nachhaltigkeit an der Schule einsetzt oder den Arbeitskreis Schulgemeinschaft, der dafür sorgen soll, dass sich jeder am AKG wohlfühlt. In der 5. Stunde wurden die Ergebnisse der Schulleiterin Monika Rahner und allen anderen vorgestellt und diskutiert. Viola, Melina und Leonhard sind optimistisch, in diesem Schuljahr viele Aktionen gemeinsam mit den Schülern umsetzen zu können und freuen sich schon auf das nächste Treffen.