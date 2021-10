Dettelbach vor 1 Stunde

Skulpturen aus Metall von Raimund Sauer

"Struktur – Metall – Skulptur" lautet der Titel einer Ausstellung mit Werken von Raimund Sauer, die noch bis 20. November im KuK. Dettelbach zu sehen ist. Raimund Sauer aus Dettelbach arbeitet seit seiner Lehrzeit mit Metall. Nach seiner Ausbildung zum Kunstschmied und Bauschlosser bildete er sich im Bereich der Metallrestaurierung weiter. Nach seiner Meisterprüfung im Jahr 1992 arbeitete er im Bereich Kunstschmiede, Restaurierung und Schlosserei weiter, heißt es in der Ankündigung. In der jetzigen Werkstatt im Mainfrankenpark Dettelbach brennt das Schmiedefeuer noch wie vor 100 Jahren. Raimund Sauer setzt seine Objekte auch mit anderen Materialien wie Holz, Stein und Glas in Szene. Seit einiger Zeit sammelt er Erfahrung in farbiger Gestaltung von Bildern, die er im Atelier und unter Anleitung von Roger Bischoff in verschiedenen Drucktechniken anfertigt.