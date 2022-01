Repperndorf vor 35 Minuten

Skoda prallt auf Mini: 14 000 Euro Schaden

Am Montagabend fuhr ein 41-Jähriger in seinem Mini-Cooper von Hörblach in Richtung Kitzingen. Verkehrsbedingt bremste er kurz vor der Abfahrt Albertshofen bis zum Stillstand ab. Ein darauffolgender, 34-jähriger Skoda-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mini auf.