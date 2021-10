Marktbreit vor 6 Minuten

Skoda kommt von Fahrbahn ab

Eine 81-Jährige fuhr laut Polizeibericht am Sonntagabend mit ihrem Skoda auf der Staatstraße 2271 in Richtung Marktsteft und wollte in die Kreisstraße 23 in Richtung Michelfeld abzubiegen. Dabei kam die Rentnerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und landete mit dem Pkw auf einer Wiese. Es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.