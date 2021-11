Marktbreit vor 1 Stunde

Skoda in Marktbreit verkratzt

Zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, ist in der Buhleite in Marktbreit ein grauer Skoda Karog beschädigt worden. Der Kotflügel vorne rechts wies Eindellungen sowie Kratzspuren auf. Auch an der Motorhaube wurden Kratzer festgestellt. Es entstand laut Polizei ein Schaden von circa 1500 Euro.