Das Kommentieren von Skiflug-Wettbewerben ist für Matthias Bielek eine Passion. Auch in der laufenden Wintersportsaison 2020/21 ist der 39-Jährige als Kommentator für den Sportsender Eurosport vor der Fernsehkamera im Einsatz – zusätzlich zu seinem Amt als Dettelbacher Bürgermeister, das er seit Mai bekleidet. Bielek hatte sich diese bezahlte Nebentätigkeit in seiner Freizeit bereits Ende Juni vom Stadtrat vorschriftsgemäß genehmigen lassen.

Er übernimmt jedoch nicht automatisch jeden der trotz Corona (noch) geplanten rund 40 Skisprung-Termine der Herren, die der Weltcup-Kalender des Internationalen Ski-Verbands FIS für die Saison bis Ende März aufzählt. "Ich übernehme Sendungen auf Anfrage, wenn es meine Freizeit zulässt", erklärt Bielek auf Nachfrage dieser Redaktion. Zu Beginn der Saison hatte er etwa im November den Wettbewerb in Wisla (Polen) und Ruka (Finnland) kommentiert. Fix geplant sind auch die Übertragungen von Qualifikation und Wettkämpfen der berühmten Vierschanzentournee, die vom 29. Dezember bis 6. Januar stattfindet.

Bielek kommentiert ausschließlich Skisprung

Seine Tätigkeit als Kommentator beginnt laut Bielek kurz vor dem Start des Wettkampfs und reicht bis kurz nach dessen Ende. Zu einem Weltcup-Wochenende gehörten im Normalfall – wenn das Wetter mitspielt – eine Qualifikation am Freitagabend, die circa eine Stunde dauert, sowie der eigentliche Wettkampf am Samstag/Sonntag von jeweils knapp zwei Stunden. "Ich stehe Eurosport je nach verfügbarer Freizeit ausschließlich für Skisprung-Übertragungen zur Verfügung", schränkt Bielek seinen Einsatz als Fernsehkommentator ein.

Die konkreten Sendetermine lege die Zentrale von Eurosport in Paris in Absprache mit den jeweiligen Länderzentralen oft kurzfristig fest, sagt Bielek. Ob er am folgenden Wochenende tatsächlich kommentiert, erfährt Bielek final immer erst am Donnerstag davor. Kurzfristige Absagen oder Änderungen seitens des Senders seien zudem immer möglich, berichtet er.

Bielek sieht keine Auswirkung auf sein Bürgermeisteramt

Seine Live-Kommentare, für die er regelmäßig auch mit Ex-Skiflug-Star Sven Hannawald vor der Kamera steht, sowie die Vorbereitung darauf finden ausschließlich in seiner Freizeit statt, nie während seiner Dienstzeit als Bürgermeister, betont Bielek. Deshalb sieht er sein politisches Amt an der Spitze der Stadt Dettelbach dadurch auch "in keiner Weise" beeinträchtigt.

Dennoch möchte er seine Nebentätigkeit als Sportkommentator mit Ablauf dieser Saison an den Nagel hängen. Er habe seinem Auftraggeber Eurosport aus Loyalität versprochen, ihn in dieser Saison – "mitten in der Corona-Krise" – nicht im Stich zu lassen, erklärt Bielek. Mit dem Sender habe er besprochen, dass er zur Verfügung stehe, bis ein dauerhafter Nachfolger gefunden und eingearbeitet ist, oder falls Kollegen wegen Quarantäne oder Infektionsfällen ausfallen sollten. Ab der neuen Saison 2021/22 solle dann komplett ohne ihn geplant werden, gibt Bielek bekannt. Weitere Jobs als Kommentator seien nicht geplant oder in Aussicht.