Das Kommentieren von Skisprung-Wettbewerben liegt Matthias Bielek am Herzen und sein bisheriger Auftraggeber Eurosport samt Kollegen auch. Deshalb hatte Bielek noch am 11. Dezember auf Anfrage der Redaktion erklärt, er werde in der laufenden Wintersportsaison 2020/21 als Kommentator für den TV-Sportsender vor der Fernsehkamera im Einsatz sein – zusätzlich zu seinem Amt als Dettelbacher Bürgermeister, das er seit Mai bekleidet. Der 39-Jährige hatte sich diese bezahlte Nebentätigkeit in seiner Freizeit bereits Ende Juni vom Stadtrat genehmigen lassen.

Doch nun kommt es anders: Bielek teilte der Redaktion am Dienstag mit, dass er am vergangenen Wochenende mit den Verantwortlichen von Eurosport die Entscheidung getroffen habe, "per sofort meine Tätigkeit dort einzustellen und auch nicht mehr, wie noch in meiner Mail vom 11.12.2020 angegeben, bei der Vierschanzentournee tätig zu sein".

Einsatz nur noch in Notfällen

In einem Bericht von Anfang dieser Woche hatte die Redaktion noch geschrieben, Bielek "übernehme Sendungen auf Anfrage, wenn es meine Freizeit zulässt". Zu Beginn der Saison hatte er etwa im November den Wettbewerb in Wisla (Polen) und Ruka (Finnland) kommentiert. Geplant waren auch die Übertragungen von Qualifikation und Wettkämpfen der berühmten Vierschanzentournee, die vom 29. Dezember bis 6. Januar stattfindet. Diese Planung ist durch die aktuelle Absprache zwischen Bielek und Eurosport mittlerweile überholt.

Falsch war der Hinweis im Vorgängerbericht, Bielek kommentiere zusammen mit dem Ex-Skiflug-Star Sven Hannawald. Hannawald hat als Experte im Oktober den Sender gewechselt und ging von Eurosport zur ARD.