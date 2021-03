Kitzingen vor 1 Stunde

Sitz, Platz, Aus: Wieder Hundekurs beim Jagdverband

Auch in diesem Jahr veranstalten die Kreisgruppe Kitzingen im Jagdverband unter der Leitung von Hundeobmann Rainer Hornung gemeinsam mit dem Unterfränkischen Jagdklub Würzburg wieder einen Jagd- und Begleithundekurs. Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Tragen einer FFP2-Maske sowie das Einhalten der Hygienemaßnahmen Pflicht. Unter Begleithunden versteht man alle Hunde, die nicht zur Jagd eingesetzt werden. Ihr Kurs beginnt am 26. März um 17 Uhr und findet bis 9. April jeden Freitag auf dem Ausbildungsplatz in Albertshofen statt; mit Beginn der Sommerzeit ab 18 Uhr. Der Begleithundekurs endet - ebenso wie der parallel laufende Abrichtelehrgang für Jagdhunde - am 31. Juli oder am 1. August mit einer Prüfung. Für die Jagdhunde geht es mit einem Brauchbarkeitskurs weiter, der am 3. Juli startet und am 25. oder 26. September endet. Ausführlichere Informationen zu den Kursen gibt es am Samstag, 20. März, von 13.30 bis circa 14.45 Uhr auf dem Ausbildungsplatz in Albertshofen. Infos zur Anfahrt und Anmeldung unter Tel.: (0177) 7773548 oder Tel.: (0172) 4301340.