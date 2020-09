Kitzingen vor 1 Stunde

Sirenen heulen probeweise im Landkreis Kitzingen

Mit einem Heulton von einer Minute Dauer wird am Donnerstag, 10. September, um 11 Uhr im Rahmen des bundesweiten Warntags die Auslösung des Sirenenwarnsystems auch in Gemeinden im Landkreis Kitzingen geprobt. Betroffen sind Sirenenstandorte im Umkreis von 25 Kilometern um Kraftwerke und in einem kleineren Umkreis um Betriebe, die unter die so genannte Störfallverordnung fallen, teilt das Landratsamt mit.