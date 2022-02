Kitzingen vor 19 Minuten

Sinkende Fallzahlen: Omikron-Welle im Landkreis Kitzingen scheint gebrochen

Ist die Omikron-Welle auch im Landkreis Kitzingen gebrochen? Seit Tagen sinken Fallzahlen und Inzidenz. Nach dem Scheitel mit einem Wert von 2052,4 am vergangenen Sonntag und in der Spitze mehr als 400 Corona-Neuinfektionen am Tag ist die Inzidenz nun den fünften Tag in Folge zurückgegangen. Am Freitag lag sie laut Robert-Koch-Institut bei 1823,4 (Vortag: 1982,6). Dem RKI wurden binnen 24 Stunden 250 neue Covid-19-Fälle gemeldet, gut 100 weniger als noch vor einer Woche.