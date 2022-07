Vor Mama und Papa, vor Oma und Opa singen kann schon ganz schön aufregend sein, bringt aber große Freude bei den Kleinen und natürlich auch bei den Großen.

Kurz bevor der Wiesentheider Kinder- und Jugendchor in seine wohlverdiente Sommerpause geht, gibt es traditionell immer noch ein schönes Familienkonzert. So waren gut 50 Familienangehörige ins Wiesentheider Pfarrheim gekommen, um ihren Sprösslingen zuzuhören, was sie alles so gelernt und einstudiert haben im vergangenen Jahr und das war einiges.

Eine knappe Stunde wurden die Zuhörerinnen und Zuhörer bestens von den beiden Chören unterhalten und hier ging es vom "Kumbaya, My Lord" bis hin zur "Hand in Hand". Besonders war, passend für das diesjährige Wiesentheider Partnerstadt-Jubiläumsjahr, der musikalische Ausflug nach Frankreich mit Klassikern wie "Sur le pont d'Avignon" und "Oh Champs Elysees".

Mit viel Hingabe und Leidenschaft hatte die Leiterin der beiden Chöre, Petra Liebald die knapp dreißig Mädchen auf das Sommerkonzert vorbereitet. Gleichzeitig führte sie auch durch das Programm an diesem frühen Abend, ließ in einem kurzen Abriss die vergangenen Monate Kinder- und Jugendchoraktivitäten Revuepassieren und reflektierte so manchen Auftritt aber auch kleinere Rückschläge wie Auftritt-Absagen aufgrund von Corona.

Seit nunmehr acht Jahren bereichern die singenden Kinder und Jugendlichen das kulturelle Leben rund um Wiesentheid. Von Anfang an unter der Leitung von Petra Liebald, die dabei kräftig von ihrem Mann, Andreas an der Gitarre unterstützt wird. Bei der Organisation rund um Proben und Auftritte der beiden Chöre engagiert sich zudem noch Jutta Fehlbaum vorbildlich.

Von: Dominik Berthel (Öffentlichkeitsarbeit, Musik- und Gesangverein Wiesentheid)