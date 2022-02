Ab 5. März bis 29. Mai ist im Deutschen Fastnachtmuseum in Kitzingen eine neue Ausstellung zu sehen: "Von Narren, wie sie im Buche stehen. Schelmereien aus fünf Jahrhunderten".

In Zusammenarbeit mit dem Museum Otto Schäfer in Schweinfurt erhelle die Ausstellung schlaglichtartig den Weg der Narrenfigur durch die Literatur, die oft originell illustriert sei, wie es in der Ankündigung heißt.

Vom 25. März bis 24. April kann außerdem die kostbare Erstausgabe des Simplicissimus von Grimmelshausen im Original bewundert werden, die aus konservatorischen Gründen nicht für die gesamte Ausstellungsdauer gezeigt werden darf.

Sonderführungen können unter Tel.: (09321) 2649710 oder per E-Mail unter info@deutsches-fastnachtmuseum.de gebucht werden. Weitere Infos unter www.deutsches-fastnachtmuseum.de