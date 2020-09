Rüdenhausen vor 1 Stunde

Silvia Kirchhof und Wolfgang spielen in Rüdenhausen

Am Sonntag, 20. September, ab 18 Uhr findet im Garten des "Weinkellers am Schloss" in Rüdenhausen ein "Sommerlicher Abend" statt. Silvia Kirchhof überreicht dem Publikum einen musikalischen Strauß vorwiegend mit Liedern, die einen Bezug zu Blumen haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Künstlerin wird am Akkordeon von Wolfgang Hoyer begleitet. Bei schlechtem Wetter wird auf den überdachten Innenhof des Weinkellers ausgewichen. Der Eintritt beträgt 25 Euro, Reservierung per E-Mail an: karl@castell-ruedenhausen.de oder Tel.: (09383) 7044.