Kitzingen vor 9 Minuten

Silberner Toyota verkratzt

In der Zeit von Samstag, 11.45 Uhr, bis Sonntag, 12.30 Uhr, verkratzte eine unbekannte Person einen silbernen Toyota Yaris, der in der Alten Burgstraße in Kitzingen geparkt war. Das Auto stand vor einer Shisha-Bar. An der rechten Fahrzeugseite wurden mehrere oberflächliche Kratzer festgestellt. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.