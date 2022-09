Neuses am Berg vor 21 Minuten

Silberne Konfirmation in Neuses am Berg

Ihre Silberne Konfirmation feierten zwölf Jubilarinnen und Jubilare in Neuses am Berg. In einem Gottesdienst betonte Pfarrer Uli Vogel die Bedeutung der Zusage Gottes, Menschen auf ihrem Lebensweg zu begleiten und nie abzuweisen. Diese Zusage wurde durch erneute Segnung und Abendmahlsfeier unterstrichen. Beim Friedhofsgang gedachte man der Verstorbenen. Viel zu erzählen gab es beim gemeinsamen Mittagessen und Kaffeetrinken.