Kleinlangheim vor 11 Minuten

Silberkonfirmation in Kleinlangheim

Die Jahrgänge 1995 und 1996 feierten gemeinsam mit Pfarrerin Rathje in Kleinlangheim ihre Silberne Konfirmation. Der Gottesdienst im Freien in der stimmungsvollen Kirchenburg wurde wunderschön musikalisch von der Band Ephesus aus Buchbrunn umrahmt. Die Silberkonfirmand*innen empfingen erneut Gottes Segen für ihre kommenden Herausforderungen in Familie und Beruf. Ein Kaktus, mit seinen Stacheln und seinen Blüten oder was man alles entdeckt, wenn man sein Leben, seinen Glauben und einen Kaktus betrachtet, spielte eine große Rolle in der Predigt.