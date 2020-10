An 27 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus ganz Unterfranken hat Bayerns Innen- und Kommunalstaatssekretär Gerhard Eck vor kurzem in Veitshöchheim (Lkr. Würzburg) die Medaille in Silber für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung verliehen. Wie einer Pressemitteilung des bayerischen Innenministeriums zu entnehmen ist, waren darunter auch fünf Preisträger aus dem Landkreis Kitzingen.

Der Staatssekretär stellte in seiner Rede fest, dass das Vertrauen in die Kommunalverwaltungen auf Gemeinde- und Kreisebene in den vergangenen Monaten erkennbar gestiegen sei. Auch der gesellschaftliche Zusammenhalt, heißt es in der Pressemitteilung weiter, sei in Bayern trotz aller Folgen der Corona-Pandemie ungebrochen hoch. "Alle, die ich heute auszeichne, haben über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg wesentlich zu diesem herausragenden Zusammenhalt in unserer Gesellschaft beigetragen", wird Eck zitiert.

Eck: "Besondere Verantwortung übernommen"

Er sagte, die Geehrten hätten es nicht gescheut, besondere Verantwortung zu übernehmen – ob als Landrat, als Bürgermeister oder als Mitglied in einem Kommunalparlament: "Die beachtlichen Leistungen aller derer, die heute geehrt werden, verdeutlichen, welche vielfältige und erfolgreiche Arbeit in den bayerischen Kommunen geleistet wird. Gerade in der Coronakrise haben sie dies einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt."

Besonders in Ausnahmesituationen wie der Corona-Pandemie, in denen es gelte, Vertrauen zu schaffen, komme der kommunalen Ebene eine besondere Bedeutung zu. Eine aktuelle Studie belege sogar, dass das Vertrauen in die Kommunalverwaltungen auf Gemeinde- und Kreisebene in den vergangenen Monaten erkennbar angestiegen ist, erklärte Eck der Pressemitteilung zufolge.

Eck abschließend zu den Geehrten: "Sie können auf das, was Sie geleistet haben, in jeder Hinsicht Stolz sein. Die heutige Auszeichnung ist sichtbarer Ausdruck für die Anerkennung und den Respekt, den Sie sich erworben haben."

Fünf Geehrte aus dem Landkreis Kitzingen

Die kommunale Verdienstmedaille in Silber erhielten folgende Politiker aus dem Landkreis Kitzingen: