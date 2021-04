Kitzingen vor 1 Stunde

Signale für die Kitzinger Städtepartnerschaften

Die Corona-Pandemie hat auch die Partnerschaftlichen Kontakte und Begegnungen der Stadt Kitzingen vollkommen zum Erliegen gebracht. Einige Termine mit den Partnerstädten Prades in Frankreich, Montevarchi in Italien und Trebnitz in Polen konnten nicht durchgeführt werden. Altoberbürgermeister Bernd Moser als Vorsitzender des Freundeskreises der Partnerstädte Kitzingen hat in Absprache mit der Stadt und den Partnerstädten die neu angedachten Termine bekannt gegeben.