Kitzingen aktualisiert vor 1 Stunde

Siegreiche AKG-Handballer

In Oberviechtach traten die AKG -Jungs der Altersklasse 4 gegen den Meister aus der Oberpfalz (Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach), Mittelfranken (Staatl. Gymnasium Wendelstein) und gegen die klar favorisierten Oberfranken (Gymnasium Ernestinum Coburg) an. Gleich im ersten Spiel gegen Coburg sorgten die Kitzinger mit einem Unentschieden (13:13) für die erste Überraschung. Kurz vor Schluss führten sie sogar mit 2 Toren, jedoch glich der Favorit aus Oberfranken im letzten Angriff noch aus. Danach folgte ein klarer AKG-Sieg gegen die Hausherren aus Oberviechtach (20:8). Im letzten Spiel sollte es sich entscheiden, wer die Reise zum bayerischen Finale antreten darf. Die Suchy-Jungs trafen auf die körperlich deutlich überlegene Mannschaft aus Wendelstein, die gegen Coburg sogar gewinnen konnte. Nach kurzem Abtasten (3:3) konnte sich die AKG-Truppe mit drei Toren in Folge absetzen und dieser Vorsprung wurde bis zum Ende erfolgreich verteidigt. Mit dem 11:8 – Sieg wurde das Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen Nordbayerischer Meister im Schulhandball und tritt im Spiel um die bayerische Krone gegen den Südbayernmeister, dem Hans-Leinberger-Gymnasium aus Landshut, an.