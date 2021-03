Beim Urnengang in Iphofen zu den Wahlen zum BRK-Kreisvorstand gab es eine Kampfkandidatur um den Posten des ersten stellvertretenden Vorsitzenden. Nachdem im ersten Wahlkampf keiner von drei Kandidaten die notwendige Stimmenmehrheit erzielt hatte, war tags darauf eine Stichwahl notwendig geworden, bei der sich schließlich der ehemalige Kitzinger Oberbürgermeister Siegfried Müller (87 Stimmen) mit 27 Stimmen Vorsprung vor dem bisherigen BRK-Kreisbereitschaftsleiter Karsten Droll (61 Stimmen) durchsetzte.

Es hatte eine Kampfkandidatur mit dem Trio mit Siegfried Müller, Karsten Droll und dem ehemaligen Kreisbereitschaftsleiter Karl Patzelt aus Volkach gegeben. Im ersten Wahlgang am Samstag verbuchte Karl Patzelt 58 Stimmen, Müller konnte 72 Stimmen auf sich vereinigen und mit hauchdünnem Abstand folgte Droll mit 71 Stimmen, beide erreichten aber nicht die erforderliche Mehrheit von 50 Prozent der 190 abgegebenen Stimmen.

Schatzmeister gab nach 33 Jahren das Amt ab

Überhaupt waren die Wahlen so interessant wie selten zuvor mit mehreren neuen Gesichtern auf Führungspositionen im BRK-Kreisvorstand und der ehrenamtlichen Führung der Leitungen der Kreisbereitschaft und der Kreiswasserwacht. Eine Konstante als BRK-Kreisvorsitzende ist Landrätin Tamara Bischof, die seit 2001 amtiert und jetzt in eine weitere Amtsperiode von vier Jahren ging.

Nach 33 Jahren im Amt des Schatzmeisters hatte Werner Katzenberger nicht mehr kandidiert, seine Nachfolge trat Martin Weber, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Volkach-Wiesentheid, an. Neuer stellvertretender Schatzmeister wurde Steffen Gleß und ebenfalls neu ins Amt des Justitiars hievten die Wahlberechtigten den ehemaligen Bereitschaftsleiter aus Wiesentheid, Christian Sturm.

Dr. Stephan Rapp hatte bestes Ergebnis aller Kandidaten

Mit 182 von 190 abgegebenen Stimmen erreichte Dr. Stephan Rapp das beste Ergebnis aller Kandidaten. Der Chefarzt der Klinik Kitzinger Land bleibt Chefarzt im Kreisverband und sein Stellvertreter ist Dr. Sebastian Eibicht. Dazu berief der Kreisvorstand in seiner konstituierenden Sitzung Andrea Finger, Claudia Mahler, Sylvia Voit und Dr. Daniel Holzheid. Die Leitung der Jugendarbeit im BRK-Kreisverband obliegt Theresa Mahler und ihrer Stellvertreterin Theresa Lorey.

Den frei gewordenen Posten des Kreisbereitschaftsleiters bekleidet in den kommenden vier Jahren Markus Klaßen, der sich mit großem Vorsprung gegen Daniel Meuser von der Bereitschaft Schwarzach durchsetzte. Markus Klaßen wohnt in Kitzingen, kam erst im Alter von 40 Jahren zum BRK und trägt in der Bereitschaft Volkach Verantwortung. Als Klaßens Stellvertreter fungiert der Hüttenheimer Christoph Fox und Kreisbereitschaftsarzt ist Dr. Sebastian Eibicht.

Führungswechsel in der Kreiswasserwacht

Auch in der Kreiswasserwacht vollzog sich ein Führungswechsel, deren neuer Vorsitzender wurde der Marktbreiter und Leiter der Ortsgruppe Sulzfeld Steffen Lechner, ihm zur Seite steht der Leiter der Ortsgruppe Iphofen, Andreas Maurer. Die verantwortungsvolle Position des Technischen Leiters der Kreiswasserwacht füllt der Geschäftsführer des BRK-Kreisverbandes Schweinfurt, Thomas Lindörfer, aus, seine Stellvertreterin ist Martina Taillefer-Schnepf von der Ortsgruppe Iphofen. Jugendleiterin in der Kreiswasserwacht ist Samira Schanz und ihr Stellvertreter heißt Marcel Schöpf. Im Haushaltsausschuss sitzen Werner Knaier, Andreas Laudenbach, Robert Nowak, Christine Wallochny, Ingrid Reifenscheid-Eckert, Susanne Knof und Markus Ort.

Wie Tamara Bischof informierte, habe das Vorstandsgremium die strategische Ausrichtung des Kreisverbandes kritisch auf den Prüfstand gestellt, nachdem Felix Wallström im November 2018 die Kreisgeschäftsführung übernommen hatte, als Nachfolger des zum Bezirksgeschäftsführer aufgestiegenen Harald Erhard. Das Ergebnis der Prüfung lautete, dass sich der Kreisverband auf breitere Füße stellen wollte um finanzielle Risiken abzumildern. Das zeigt sich darin, dass das BRK inzwischen immer mehr als Betreiber von Kindergärten im Landkreis agiert.