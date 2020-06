Siegeszug der E-Bikes lässt Fahrrad-Hardliner dazulernen

Die Corona-Pandemie hat das gesellschaftliche Leben fast zum Erliegen gebracht. Von Gewinnern nach der Pandemie zu sprechen, wäre verfehlt bis zynisch. Doch mit dem Fahrrad gibt es ein Verkehrsmittel und ein Objekt des Freizeitvergnügens, das aktuell Hoch-Zeiten erlebt. "Die Leute kaufen die Fahrradläden leer", kommentiert der Radtourenführer Dieter Göpfert die derzeitige Lage.

Dass die Verkaufszahlen schon seit dem vergangenen Jahr explodiert sind, bestätigt Werner Rensinghoff, Kreisvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC). Von 2018 auf 2019 hatten sich die verkauften Elektrofahrräder in Deutschland verdoppelt auf knapp 1,4 Millionen Exemplare. "Die Hersteller sind praktisch ausverkauft und können nicht mehr nachliefern", schildert Ralf Schimmel, Chef des Kitzinger Fahrradhändlers Autoteile Meichsner die Situation.

"Mancher Südseeurlaub ist ausgefallen und die Leute ihr Geld haben stattdessen in eine neues E-Bike investiert." Werner Rensinghoff, Kreisvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC)

"Wir haben heuer binnen sechs Wochen so viel E-Bikes abgesetzt als sonst in einem Vierteljahr", sagt Schimmel und er betont, dass die Nachfrage besonders ab Mai in die Höhe geschnellt war, nachdem die Menschen mit dem Rad noch eine gute Möglichkeit hatten, sich an der frischen Luft zu bewegen, bevor einem daheim die Decke auf den Kopf gefallen wäre. "Mancher Südseeurlaub ist ausgefallen und die Leute ihr Geld haben stattdessen in eine neues E-Bike investiert", konstatiert der Michelauer Dieter Göpfert.

Wie Ralf Schimmel aufzeigt, bringen die E-Bikes den großen Vorteil, den Radius und die Streckenlängen für die Radler zu vervielfachen. "Damit werden die Leute viel mobiler", sagt der Kitzinger. "E-Bikes helfen topografische Herausforderungen und Anstiege zu meistern", nennt Werner Rensinghoff einen Aspekt, warum die E-Bikes derart in der Gunst der Menschen gestiegen sind. E-Bikes helfen auch Leuten mit gesundheitlichen Handicaps, diese ausgleichen zu können. Auch bei Paaren hilft die Elektro-Unterstützung Frauen, mit ihren naturgemäß schnelleren Männern mithalten zu können. "Auch die meisten Hardliner in unserem Club haben dazu gelernt und empfehlen jetzt E-Bikes", bemerkt Werner Rensinghoff.

Gutes Radwegenetz im Landkreis

Der ADFC-Mann und seine Gleichgesinnten hoffen darauf, dass die öffentliche Hand noch mehr Anstrengungen unternimmt, um unser Land noch fahrradfreundlicher zu gestalten. Vor allem in Großstädten gäbe es noch enormen Handlungsbedarf. Der Landkreis Kitzingen ist in dieser Hinsicht gut aufgestellt mit einem 1200 Kilometer umfassenden Radwegenetz. Nicht nur Landrätin Tamara Bischof radelt gerne in ihrer Freizeit, auch viele andere Landkreisbürger wissen den Naherholungswert auf zwei Rädern zu schätzen.

"Wir überprüfen das Wegenetz permanent nach Verbesserungen", sagt Simone Göbel, die am Landratsamt für Regionalmanagement verantwortlich zeichnet. Sie weiß um die Attraktivität des Weinlandkreises für Radtouristen. Auf der Internetseite www.kitzinger-land.de sind viele Informationen zu finden, die Region radelnd zu erkunden. Hilfreich für Touristen ist auch der Tourismus-Barometer des ADFC.

Gepacksafes und Themen-Radwege

Die hiesige Rad-Infrastruktur ist gut ausgebaut mit 19 Firmen für Verleih und Reparatur, einige E-Bike-Ladestationen, dem großen Radwegenetz, Gepäcksafes für Radler in mehreren orten, einem Rad-Appartement in Iphofen und der Radlerherberge in Mainbernheim. Die Radler erwarten im Landkreis zwölf Themen-Radwege mit Distanzen zwischen 32 und 57 Kilometern mit Attraktionen wie der Steigerwald-Tour, der Genießer-Tour oder der Kirchenburg-Tour. Durch den Landkreis führen auch die zwei überregionalen Radfernwege, Zwei-Franken-Weg von Würzburg nach Bamberg und der Mainradweg von der Quelle des Mains in Oberfranken bis zur Mündung in den Rhein in Frankfurt.

Überhaupt liege das Fahrrad voll im Trend, sagt Göbel. Die Bedeutung von grünen Themen wie Klimawandel und Umweltschutz nehme zu. Und die CO2-Emmissionen könnten merklich reduziert werden, wenn mehr Menschen aufs Fahrrad umsteigen. Der Fahrradboom dürfte also bei Bürgern wie Touristen anhalten.