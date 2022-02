Bereits im vierten Jahr in Folge fand über die „Golf Post“, eine Onlineplattform für alle Golfer und Golfinteressierte, die Auszeichnung des Golf Post Community Awards statt. In diesem Jahr ging der Golfclub Steigerwald in Geiselwind als Sieger in der Kategorie „Landschaft“ unter 76 Golfclubs im deutschsprachigen Raum hervor und darf sich für diese Leistung als „Top-Golfclub“ bezeichnen. Das teilt der Club in einem Presseschreiben mit.

Der Mehrwert für diese Auszeichnung liege darin, dass die Jury hierfür aus der Golf Post Community des Onlinemagazins besteht und rund 350 000 Besucher pro Monat auf allen Mediakanälen zählt.

Florian Rückel, der Präsident des Golfclubs, zeigte sich begeistert über die Auszeichnung und stellte sich in einem Interview den Fragen von Golf Post. Dabei ging Rückel auf die malerisch gelegene Lage auf einem Hochplateau am Ortsrand von Geiselwind mit viel Wald umgeben und den traumhaften Ausblicken in die umliegenden Täler schon fast schwärmerisch ein.

Zudem erzählte er von der Entstehung der Golfanlage, die durch den Golfarchitekten Donald Harradine in den 1980er Jahren in die bestehende Landschaft den natürlichen Gegebenheiten perfekt eingepasst wurde. Abschließend ging er noch auf die aktuelle Mitgliederstruktur ein. Viele der Mitglieder kämen aus Nachbarstädten wie Würzburg, Schweinfurt, Bamberg oder der Region um Nürnberg. Über die Qualität der Golfanlage konnten die Mitglieder gewonnen und auch gehalten werden.