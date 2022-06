Kitzingen vor 16 Minuten

Siedlerverein spendet für Schulen

Mit jeweils 500 Euro unterstützt der neu gegründete Verein "SieNet e.V" die Grund- und die Mittelschule Siedlung. Die Vereinsvorsitzenden Dominic Niedermeyer und seine Stellvertreterin Carmen Jensen überreichten die Schecks kürzlich an die Schulleiter und die Elternbeirats- beziehungsweise Fördervereinsvorsitzenden. Mit dem Besuch des Fränkischen Kirchenkabaretts im Dekanatszentrum landete "SieNet e.V" einen ersten Veranstaltungserfolg. Die Künstler verzichteten auf eine Gage – unter der Bedingung, dass der Erlös einem sozialen Zweck zugutekommt. "Wir haben uns für die beiden Schulen auch deshalb entschieden, weil sie uns ihr Gelände für die Feierlichkeiten zur 100+1-Jahresfeier in der Siedlung zur Verfügung stellen", erklärt Dominic Niedermeyer. "SieNet e.V." will auch künftig Veranstaltungen organisieren und dazu beitragen, dass Bewohner, Geschäftsleute und Vereine in der Siedlung und in der gesamten Stadt noch enger zusammenwachsen.