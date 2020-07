Kitzingen vor 13 Minuten

Siedlergemeinschaft hat 100. Mitglied

Erstmals in der über 50-jährigen Vereinsgeschichte hat die Siedlergemeinschaft Sickershausen 100 Mitglieder/Mitgliederfamilien. Zum 1. Juni war es dann so weit. Daniel Faßmann und seine Ehefrau Andrea konnten zur Freude des Vorsitzenden Robert Heinkel und seines Stellvertreters Friedrich Mann als 100. Mitglied/Mitgliedsfamilie begrüßt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.